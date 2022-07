Ex Ilva: sciopero e presidio lavoratori impresa Lacaita

E' in corso da questa mattina uno sciopero di otto ore per turno, con un presidio di protesta davanti alla direzione dello stabilimento di Acciaierie d'Italia, ex Ilva, a Taranto, dei dipendenti dell'impresa Lacaita, dell'indotto siderurgico. L'azienda da lunedi' scorso ha sospeso le lavorazioni nell'ex Ilva e messo tutto il personale, una settantina di unita', in cassa integrazione. Prima, invece, la cassa era usata solo per una parte della forza lavoro. Come diverse altre aziende appaltatrici a Taranto, la Lacaita e' in serie difficolta' avanzando un credito da Acciaierie d'Italia per lavori effettuati e non pagati dalla committente.

Acciaierie d'Italia, a sua volta, e' in arretrato con l'indotto per problemi di liquidita' aziendale, tant'e' che il Governo sta studiando possibili soluzioni. La decisione dello sciopero e della protesta odierna, dicono i sindacati, "scaturisce dalla disperazione ormai fuori limite e non piu' tollerabile che sfocia in un forte disagio sociale, le cui conseguenze e sviluppi non sono piu' ponderabili". "In un simile pesante contesto - proseguono i sindacati - la situazione e' inoltre aggravata dall'attesa della corresponsione della Cigs che, in dinamiche di questo tipo, come per i lavoratori della azienda Lacaita, avviene con il pagamento diretto da parte dell'Inps". I sindacati si dicono infine "fortemente preoccupati" e sollecitano "risposte immediate e certezze sulle questioni esposte da tempo e ad oggi rimaste irrisolte".

© Riproduzione riservata