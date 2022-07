Evasione fiscali nel settore ittico a Barletta, sequestrati beni per mezzo milione di euro

La Guardia di Finanza di Barletta ha sottoposto a sequestro preventivo per equivalente beni immobili, mobili e disponibilità finanziarie per un ammontare complessivo di poco più di 500.000 euro.

La misura è stata disposta dal Gip di Trani, si richiesta della locale Procura, nei confronti di una società di Canosa di Puglia e del suo rappresentante legale, di Margherita di Savoia, attivi nel settore della lavorazione e conservazione di pesce e crostacei. L'ipotesi è di omesso versamento dell’Iva per l’anno d’imposta 2019.

Il sequestro preventivo è la “pretesa erariale” delle somme depositate sui conti correnti e depositi, beni immobili e mobili della società e del suo responsabile. Fra questi, un immobile di pregio e due terreni ubicati a Margherita di Savoia, nonché due autovetture di grossa cilindrata ed un motoveicolo intestati a persone giuridiche riconducibili all’indagato.

© Riproduzione riservata