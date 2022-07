Covid: nel Barese quasi 17 mila casi in una settimana

In provincia di Bari prosegue l'ondata pandemica Covid-19: nella settimana dal 4 al 10 luglio i nuovi contagi sono stati 16.881, oltre 4mila in piu' rispetto a sette giorni prima, quando ne erano stati rilevati 12.453. Un aumento di oltre il 30%. E' quanto rileva il monitoraggio effettuato dall'Asl locale. In questo momento il tasso di incidenza e' di 1.372 casi ogni 100mila residenti, contro i 1.012 della settimana precedente. Solo a Bari citta' nel periodo di rilevamento sono state riscontrate 4.477 positivita'.

© Riproduzione riservata