Bari, arrestato il presunto aggressore del clochard ferito a piazza Balenzano

È stato arrestato il presunto autore del tentato omicidio di un senza fissa dimora l'11 luglio in piazza Balenzano a Bari. Si tratta di un pregiudicato, 76enne, di cui sono state fornite solo le iniziali: L. A. L'anziano era stato fermato la mattina dopo l'aggressione ai danni del 47enne da agenti della Squadra Mobile della Questura. Alle 11.00 circa l'aggressore, per futili motivi, aveva colpito la vittima con un violento fendente di coltello nella zona sottoscapolare destra, intaccando anche organi vitali.Ricevuto il primo colpo, il 47enne era fuggito, inseguito dall’aggressore che, brandendo il coltello insanguinato, aveva tentato di raggiungerlo, per finirlo.

Tutto accadeva alla presenza di numerose persone, a pochi metri dall’autosilo e dalla sede di un'associazione, che proprio lì, offre un presidio fisso di supporto ai senza fissa dimora della città. Proprio la presenza sul luogo di numerose persone induceva, ad un certo punto, l’aggressore a desistere e ad allontanarsi e, come se nulla fosse accaduto, a recarsi alla spiaggia di “Pane e pomodoro”, per qualche ora di relax. Al termine dell'agguato, il ferito è stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Bari, dove veniva operato, sedato, e ricoverato in prognosi riservata presso il Reparto di Rianimazione.

All'origine del litigio il fatto che il 47enne nei giorni precedenti sarebbe intervenuto a difesa di una donna, anche lei senza fissa dimora, che aveva subito avances dal 76enne, sfociate in una aggressione. Le testimonianze e i video delle telecamere di sorveglianza hanno aiutato la polizia a risolvere rapidamente il caso.

