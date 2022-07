Taranto, auto si ribalta: ventottenne muore sul colpo

È di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Taranto. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto con a bordo due giovani si è ribaltata mentre percorreva via Alberto Sordi, alle spalle della scuola Maria Pia. Un 28enne di Monteparano è morto sul colpo, mentre l’altro giovane, gravemente ferito, è stato rianimato sul posto dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia Locale che ha avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità.

© Riproduzione riservata