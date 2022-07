Sono da chiarire le cause dell'incidente stradale avvenuto tra Barletta e Canosa di Puglia, nel nord Barese, questa mattina in cui sono stati coinvolti un pullman turistico con a bordo 30 bambini e due educatrici e un tir. Nessuno è fortunatamente rimasto ferito nell'impatto tra i due mezzi né è stato portato in ospedale. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno tratto in salvo i bambini.

