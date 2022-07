Corato, mancato invito matrimonio sfociato in accoltellamento: arrestati padre e figlio

Non erano stati invitati al matrimonio. I carabinieri di Corato hanno arrestato e condotto in carcere un 45enne ed un 19enne, padre e figlio, entrambi del posto, con l'accusa di tentato omicidio in concorso.

I fatti si svolsero la sera fra il 30 giugno e il primo luglio scorso, a seguito di un litigio per futili motivi, scaturito dal fatto che gli stessi non erano stati invitati al matrimonio del fratello del 45enne: così lo avrebbero aggredito fisicamente con calci e pugni.

Nella circostanza, il 19enne, così come si legge nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip di Trani, incitato dal padre con frasi del tipo “daglieli forte a tutte e due”, avrebbe sferrato dapprima un fendente di coltello all’indirizzo dello zio, ferendolo al fianco, e poi si sarebbe diretto verso il futuro cognato della vittima, nel frattempo intervenuto, colpendolo con tre fendenti alla schiena.

Ma c'è di più: quella notte prendeva fuoco anche l’autovettura di proprietà del padre della futura sposa, che sarebbe convolata a nozze la mattina seguente con una delle due vittime dell’accoltellamento. Da li a poco l'accoltellamento ed il ricovero dei feriti (uno dei quali anche con il polmone perforato a seguito del ferimento alla schiena), entrambi in pericolo di vita, rispettivamente al Policlinico ed all'ospedale di Bari. Ora stanno meglio e se la caveranno in 30 giorni.

