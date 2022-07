Cyber security, al Sud dispositivi più violati

La sicurezza informatica al Sud è inferiore rispetto al Nord. I dispositivi cioè sono meno sicuri. Lo rileva il nuovo report dell'Osservatorio Cybersecurity di Exprivia sulle minacce informatiche nel primo semestre 2022. "Per la prima volta - spiega Domenico Raguseo, direttore Cybersecurity di Exprivia - l'Osservatorio ha elaborato degli indici di calcolo che misurano l'impatto dei dispositivi IoT sulla sicurezza dell'intero ecosistema digitale, verificando se i risultati degli investimenti in cybersecurity bilanciano quelli per lo sviluppo del digitale stesso. Al momento l'analisi da cui partiamo fotografa un'Italia a due velocità, con dispositivi connessi molto più a rischio al Sud rispetto al Nord".

Nel dettaglio, i nuovi indici di calcolo elaborati da Exprivia evidenziano nel Mezzogiorno una carenza di consapevolezza sui danni che può provocare una inefficace gestione della cybersecurity anche negli ecosistemi individuali, che risultano quelli più a rischio (come telecamere di video sorveglianza, stampanti, fino agli stessi programmi antivirus).

Al Nord, invece, dove si registra la maggiore diffusione dei dispositivi IoT, dovuta anche alla concentrazione delle industrie, i dispositivi sono più protetti ma i servizi digitali a disposizione dei cittadini sono più esposti a vulnerabilità e presi maggiormente d'assalto dagli hacker.

© Riproduzione riservata