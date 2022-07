Ancora una mandria di cinghiali sulla Sp 44: tragedia sfiorata nel Foggiano

Ennesimo incidente avvenuto sulla strada provinciale 44 che collega Chieuti a Torre Fantine e alla S.S. 16 Adriatica. Tre operai che si stavano recando al lavoro si sono trovati di fronte numerosi cinghiali in fila che attraversavano la sede stradale. L’impatto è stato inevitabile ma per fortuna non ha sortito danni irreparabili.

L’invasione di cinghiali e animali selvatici che non si fermano più davanti a nulla, abbattendo recinzioni, guadando fiumi e attraversando strade e autostrade mettendo a rischio la vita e la sicurezza delle persone è diventato un problema serio che merita la massima attenzione.

