Vaccini anti Covid, quarta dose: boom in Puglia e tornano le file agli hub

L’apertura della quarta dose ai 60enni spinge le vaccinazioni anticovid dopo un periodo di stanca. Negli ultimi due giorni in Puglia c'è stata una ripresa significativa rispetto alle settimane precedenti: tra lunedì e martedì sono state effettuate 3.075 somministrazioni, in particolare ieri si è registrato il maggior numero di accessi negli hub e centri vaccinali con 1.798 inoculazioni. Un boom se si pensa che il 4 luglio, una settimana prima, erano state 801 le vaccinazioni. Numeri destinati a salire ancora. Oggi, nel primo giorno di apertura delle vaccinazioni a tutti gli over 60, si sono create file davanti agli hub ma non si conoscono ancora i dati ufficiali.

Solamente in provincia di Bari sono state però poco più di 900 le somministrazioni di vaccini anti Covid-19 effettuate da stamattina. Dati che, con ogni probabilità, spingeranno nei prossimi giorni le Asl ad aumentare sia il numero degli Hub disponibili (potrebbe aprire quello dell’ospedale Di Venere) sia a perfezionare le modalità di accesso, per esempio attraverso prenotazioni.

