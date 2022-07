Sequestrati beni per 1,9mln di euro a un imprenditore di Cerignola

Beni mobili ed immobili, denaro contante e conti correnti bancari per un valore che supera il milione e 900 mila euro sono stati sequestrati al legale rappresentante di un’azienda di Cerignola (Foggia) che commercializza autovetture. Quest’ultimo, su ordinanza emessa da Gip del Tribunale di Foggia, è stato anche raggiunto da un provvedimento di interdizione per la durata di un anno ad esercitare qualsiasi attività imprenditoriale.

A quanto si apprende il titolare, per sottrarsi al pagamento dell’imposta sui redditi e dell’Iva, ha omesso di presentare le dichiarazioni fiscali nel biennio 2016/2017 nonostante in quel periodo avesse sviluppato un importante volume di affari, importando in Italia automobili di grossa cilindrata per un valore complessivo superiore ai 6 milioni di euro, poi rivendute a privati. L’imprenditore avrebbe anche cercato di ostacolare nella ricostruzione del giro di affari i militari della Guardia di finanza del Comando provinciale di Foggia attraverso l'occultamento e la distruzione delle scritture contabili e della relativa documentazione commerciale.

© Riproduzione riservata