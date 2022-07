Cerignola, sequestrati beni per 1,9mln di euro a imprenditore foggiano

Per sottrarsi al pagamento dell’imposta sui redditi e dell’Iva, aveva omesso di presentare le relative dichiarazioni fiscali nel biennio 2016/2017. Ma in quel periodo aveva sviluppato con alcuni operatori commerciali comunitari un rilevante volume di scambi, importando in Italia automobili di grossa cilindrata per un valore complessivo superiore ai 6 milioni di euro, poi rivendute a privati.

Così la Guardia di finanza di Foggia ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura interdittiva e del sequestro preventivo, emessa dal Gip del locale Tribunale, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per gravi reati tributari ipotizzati a carico del legale rappresentante di un’impresa di Cerignola attiva nel commercio di autovetture.

La volontà dell’imprenditore di frodare il fisco si sarebbe inoltre concretizzata nell’ostacolare la ricostruzione delle Fiamme gialle del volume d’affari della sua attività, attraverso l’occultamento e la distruzione delle scritture contabili e relativa documentazione commerciale.

Il Gip, nella sua ordinanza, parla di «allarmante gravità della serialità delle condotte accertate nel corso delle indagini» e di «concreto e attuale pericolo di una loro reiterazione», ritenendo quindi sussistenti le ragioni del divieto di esercitare per un anno qualsiasi attività imprenditoriale avente ad oggetto il commercio di autoveicoli.

Allo stesso modo ha disposto l’applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni mobili e immobili, denaro contante e depositi bancari nella misura ed entro il limite di 1.927.000 euro.

© Riproduzione riservata