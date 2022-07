Bari, sanzioni a esercizi commerciali per violazione delle norme

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo e del N.A.S. di Bari hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere “San Paolo” finalizzato alla verifica dei requisiti igienico sanitari di alcune attività commerciali del luogo.

I controlli hanno interessato due paninoteche ambulanti, situate in viale delle Regioni e piazza Europa, meta di numerosi residenti nelle ore serali, ove sono state irrogate complessivamente 5.000 euro di sanzioni amministrative per la mancata adozione delle procedure di autocontrollo Haccp e per omesso attestato di formazione per titolari e dipendenti dell’esercizio, per i quali verrà inoltrata segnalazione all’Asil di Bari.

L’ispezione del N.A.S. è proseguita in un esercizio pubblico di viale delle Regioni ove, oltre alle violazioni richiamate, con sanzione amministrativa di 3.000 euro, i militari hanno accertato il venire meno dei requisiti per l’esercizio di attività da parte del titolare.

L’attività dei Carabinieri si è estesa al controllo della circolazione stradale lungo le principali arterie del quartiere “San Paolo”. Tra i veicoli controllati i militari hanno sanzionato un motociclista in sella ad un ciclomotore sprovvisto di certificato di revisione e un automobilista alla guida della propria autovettura mentre utilizzava il cellulare.

