Ex Ilva: il Mise convoca un nuovo incontro per il 26 luglio

Il Mise ha convocato per le ore 14 del 26 luglio un nuovo incontro sull'ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia. Lo dichiarano questa mattina fonti sindacali. L'incontro del 26 luglio segue quello del 23 giugno che si tenne sempre al Mise con i ministri Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico) e Andrea Orlando (Lavoro) presenti l'azienda, col presidente Franco Bernabè e l'ad Lucia Morselli, i sindacati e le Regioni sedi di impianti e stabilimenti siderurgici. Il governo già a giugno aveva detto che avrebbe riconvocato le parti prima della pausa estiva per esporre le misure possibili sul fronte finanziario e della ripresa dell'azienda. Nei giorni scorsi è stato a Taranto in fabbrica il ministro dell'Economia, Daniele Franco, che ha incontrato i vertici aziendali.

© Riproduzione riservata