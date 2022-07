Capo di Leuca brucia ancora, necessario intervento dei canadair

Brucia ancora il Capo di Leuca con i canadair che sorvolano il cielo. È quanto accaduto tra Felloniche e Ciardo, nel comune di Castrignano del Capo. L’incendio si è esteso rapidamente alimentato dal forte vento. I vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile sono intervenuti prontamente ma alcune zone erano inaccessibili via terra e la velocità di diffusione delle fiamme ha reso necessario l’intervento di due canadair. L’incendio è stato domato evitando il peggio in quanto, alcune case - che sono state evacuate - hanno rischiato di essere avvolte dalle fiamme vicinissime alle civili abitazioni. La zona è ad alto rischio di incendio, soprattutto in prossimità dei Canaloni, spesso abbandonati alla vegetazione selvaggia e all’incuria dei proprietari. In agro di Castiglione d’Otranto (Andrano), sono andati a fuoco 50 ettari di oliveti e terreni incolti. Il fuoco ha raggiunto anche una masseria adibita a maneggio dove sono dovuti intervenire gli uomini della Protezione Civile per salvare gli animali ed una abitazione vicina minacciata dalle fiamme.

