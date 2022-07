Taranto, si ribalta un mezzo pesante: chiusa la carreggiata della Statale 689

È rimasta temporaneamente chiusa la carreggiata lungo la Statale 689 “Del porto di Taranto” a causa di un mezzo pesante ribaltato al km 0,550 in corrispondenza del comune di Taranto.

L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante che ribaltandosi, ha perduto parte del suo carico di sacchetti pieni di polvere di cemento.

Per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e di pulizia del piano viabile, il traffico è stato deviato lungo la percorribilità adiacente.

Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

