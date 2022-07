Salute: a Bari un virus salva l'occhio a 11enne che rischiava cecità

Affetta da una malattia genetica degenerativa della retina e destinata a diventare cieca, una paziente di 11 anni è stata sottoposta al Policlinico di Bari a un delicato intervento chirurgico: un virus che agisce come un cavallo di troia è stato immesso sotto la retina per favorire la ripresa della vista. Stando a quanto reso noto dal Policlinico del capoluogo pugliese, si tratta un 'adenovirus' associato, non patogeno, che agisce da vettore di trasferimento genico ed è la prima volta in Puglia di un'operazione chirurgica che sfrutta un virus per il recupero della vista.

"Alla retina viene fornita una copia sana del gene malato che riprende a funzionare normalmente", spiega il Policlinico in una nota. "Il farmaco somministrato rende disponibile alle cellule della retina il frammento di Dna che codifica per la proteina di un enzima essenziale per la visione, correggendo il difetto genetico alla base della distrofia retinica ereditaria ove la vitamina A non può essere utilizzata.

© Riproduzione riservata