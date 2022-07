Ostuni, ragazzo svenuto ritrovato in una rotatoria: era in coma etilico

Un 17enne è stato ricoverato in coma etilico all'ospedale di Ostuni. Una serata tra amici con tanto alcol si è conclusa con un ricovero in ospedale. Stando alle prime ricostruzioni il giovane 17enne, dopo aver alzato troppo il gomito, si è sentito male. A trovarlo privo di sensi, nei pressi della rotatoria per Rosa Marina (località turistica del comune di Ostuni), sarebbe stato un passante che ha allertato il 118 che lo ha trasportato in codice rosso al vicino ospedale.

Ancora da chiarire i contorni della vicenda: non è ancora chiaro se il ragazzo barese sia stato "scaricato" dagli amici, dopo una serata trascorsa in un locale di Ostuni, per paura di quanto accaduto o se sia arrivato da solo dopo la notte brava. Sull’accaduto indaga la polizia che cercherà di ricostruire quanto avvenuto nella notte di sabato e cercherà, eventualmente, di dare un volto a chi ha pensato di lasciarlo solo privo di sensi invece che soccorrerlo per evitare il peggio.

