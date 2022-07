Movida violenta a Gallipoli, due giovani fermati per violenza sessuale

Movida violenta a Gallipoli. Due giovani sono stati fermati dalle forze dell’ordine per violenza sessuale nei confronti di una turista. I protagonisti della vicenda di cronaca sono tutto turisti in vacanza nel Salento. Prima l’incontro in un locale, poi l’approccio e infine la violenza. La vittima, straniera, ha fatto ricorso alle cure mediche e le sue dichiarazioni insieme alle informazioni raccolte dai carabinieri. Hanno consentito di individuare e arrestare i due responsabili della violenza a tempo di record. Indagini sono in corso.

