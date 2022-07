Incidente ad Andria, quattro feriti in gravi condizioni

Quattro persone sono rimaste gravemente ferita questo pomeriggio in un incidente stradale su via Canosa, ad Andria.

Per cause in corso di accertamento un Fiat PK, condotto da un 60enne residente a Ripacandida, provincia di Potenza, si è scontrato frontalmente con una Fiat Bravo, nella quale vi erano tre giovani tra i 30 e 40 anni, tutti di Andria.

L'impatto è avvenuto tra il vecchio macello ed un distributore carburanti.

Difficili le fasi del soccorso dei feriti, soprattutto di due dei giovani della Fiat Bravo, rimasti incastrati tra le lamiere. Sul posto oltre al personale del 118 anche gli agenti del Nucleo pronto intervento della Polizia Locale di Andria che hanno effettuato i rilievi e i Vigili del fuoco da Barletta.

Tutte le quattro persone coinvolte nell'incidente, con fratture multiple, sono state condotte in codice rosso al pronto soccorso del "Lorenzo Bonomo" di Andria.

Per oltre due ore la strada è stata interdetta alla circolazione per permettere il recupero delle auto completamente distrutte. Una di queste ha letteralmente mandato all'aria un armadietto dell'Enel, mandando in blackout la zona.

