Entrano in casa con una fiamma ossidrica, è caccia alla banda delle villette nel Leccese

E' caccia alla banda delle ville in provincia di Lecce. I malviventi sono tornati a colpire la scorsa notte a Nardo' (Lecce) mettendo a segno un colpo del valore di decine di migliaia di euro. Presa di mira la villetta di un professionista in via San Gregorio Armeno. I malviventi si sono introdotti nell'appartamento e con una fiamma ossidrica hanno aperto la cassaforte al cui interno c'erano gioielli e orologi di valore per decine di migliaia di euro.

L'allarme non era in funzione, sul posto gli agenti del commissariato e i colleghi della scientifica che hanno effettuato sopralluogo e rilievi.

Al vaglio delle forze dell'ordine i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Si tratta del terzo colpo analogo nel giro di pochi giorni e le forze dell'ordine sono sulle tracce della banda, con ogni probabilità la stessa.

