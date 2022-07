Andria, domani il 6° anniversario della tragedia ferroviaria sull'ex binario unico della linea Bari Nord

Domani, martedì 12 luglio 2022, ricorre il sesto anniversario della tragedia ferroviaria sull'ex binario unico della linea ferroviaria Bari nord, fra Andria e Corato: quella tragica mattina due treni si scontrarono determinando la morte di 23 persone.

E proprio domani, alle 9:30, il sindaco di Andria Giovanna Bruno, e quello di Corato Corrado De Benedittis, si ritroveranno su quei binari per un secondo momento commemorativo.

Il primo si è già tenuto sabato scorso, nel cortile dell'oratorio salesiano con di Andria, con una messa di suffragio in ricordo delle vittime.

Inoltre sempre domani, alle 11, in coincidenza di quel tragico e mortale impatto, «calerà il silenzio su tutto il cantiere dell'interramento ferroviario - fa sapere Bruno -, oggetto di lavori di scavo che si interromperanno per mezz'ora. Per non dimenticare. Perché questo possiamo fare».

© Riproduzione riservata