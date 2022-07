Tragedia all'alba a Taranto, centauro muore schiantandosi contro un muretto. Grave l'amico

Tragedia della strada questa mattina alle porte di Taranto. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita e il suo amico di 19 anni è in Rianimazione. I due viaggiavano a bordo di uno scooter sulla strada che collega Talsano a San Donato quando, per cause in corso di accertamento, il conducente del motociclo ha perso il controllo schiantandosi su un muretto. L'incidente è avvenuto poco prima dell'alba, intorno alle 4 del mattino di domenica. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato i due corpi riversi sull'asfalto. Per il minorenne, all'arrivo dei soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'altro giovane è stato immediatamente trasferito in Codice Rosso al SS. Annunziata dal personale del 118 intervenuto. Per lui i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto per i rilievi dell'incidente, la Polizia e i carabinieri, a cui toccherà ora ricostruire la dinamica dell'accaduto.

© Riproduzione riservata