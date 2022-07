Perde il controllo dell’auto, muore 34enne salentina

Una giovane donna deceduta è il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 19,30 sulla strada provinciale 330, che collega la marina di Mancaversa a Taviano. Qui, a perdere la vita, in un sinistro stradale che non ha coinvolto altri veicoli, è stata Sara Mauramati, 34enne di Taviano.

Per cause in fase d’accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto con operatori del 118 e vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, la donna, che era sola in auto (un’Opel Astra), ha perso il controllo, andando a schiantarsi sul margine della strada. Un impatto devastante, a causa del quale sarebbe persino stata sbalzata dall’abitacolo, dopo che la parte anteriore dell'auto è andata del tutto distrutta. Inutile, per lei, ogni soccorso. Sembra che la 34enne stesse rientrando dal mare, quando è avvenuto l’incidente. È stata rinvenuta con il braccio sinistro incastrato sotto una ruota.

