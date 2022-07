Movida violenta a Brindisi, picchiati due minorenni: uno ha il naso fratturato

Violento pestaggio ai danni di due minorenni, sabato notte, in piazza della Vittoria a Brindisi. Una delle due vittime, la più grave, ha riportato la frattura del setto nasale. Gli agenti delle volanti della Questura sono al lavoro per risalire ai componenti di un 'branco' che ha aggredito i due ragazzi, accerchiati, insultati e poi colpiti con violenza a calci e pugni. Il gruppo sarebbe composto da circa 5-6 giovani. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato il 113. A quel punto il 'brancò si è dileguato e le due vittime sono rimaste a terra, e poi sono state portate in ospedale. Dall’ascolto del racconto dei due, dei presenti e dal vaglio dei filmati di telecamere di videosorveglianza, i poliziotti stanno cercando di risalire agli aggressori.

