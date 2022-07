Lecce, cade dalla barella e muore: indagine al pronto soccorso

Una donna di 75 anni secondo la ricostruzione sarebbe stata lasciata per ore al pronto soccorso, successivamente sarebbe caduta dalla barella morendo per una lesione al midollo spinale. La procura di Lecce ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare luce sul decesso di una 75enne della provincia di Lecce a seguito della dettagliata denuncia depositata dai familiari della donna.

Il reato ipotizzato è di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Domani il medico legale eseguirà l’autopsia sulla salma dell’anziana.

© Riproduzione riservata