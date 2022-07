Blitz in cella al carcere di San Severo: sequestrati due microtelefoni

Avevano due microcellulari, completi di caricabatteria, nella propria cella nel carcere di San Severo, in provincia di Foggia. Blitz della Guardia Penitenziaria che li ha sequestrati. A dare la notizia è stato il segretario regionale Cgil, Gennaro Ricci, che ha sottolineato come "la capacità operativa della polizia penitenziaria sanseverese che, seppur ridotta ai minimi termini, ha permesso il ritrovamento di due microtelefonini completi di caricabatterie all’interno della cella di un detenuto di origini baresi".

I due telefonini sono stati scoperti dopo una perquisizione con il detenuto denunciato per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti ristretti. “Questa operazione - rimarca Ricci - fa parte di una serie di importanti attività che il personale di polizia penitenziaria del carcere di San Severo sta effettuando da tempo per arginare l’introduzione nel carcere di strumenti e sostanze illeciti. La polizia penitenziaria di San Severo - conclude - ancora una volta si distingue per le elevate doti professionali e per il non comune intuito investigativo".

© Riproduzione riservata