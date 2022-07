Bari: nuova ondata di caldo, pronto il Piano operativo a tutela di anziani e persone fragili. Ecco il numero verde

Il Comune di Bari ha messo a punto anche quest'anno il piano operativo per aiutare le persone in difficoltà a causa del caldo che, dai prossimi giorni, tornerà a farsi sentire. Come ogni anno, l’assessorato comunale al Welfare ha predisposto una serie di progetti al fine di fronteggiare i disagi e le problematiche socio-sanitarie legate alla stagione estiva, con particolare riferimento alle persone in situazione di estrema fragilità e solitudine. Molti servizi sono attivi già da alcuni giorni. Altri verranno ulteriormente potenziati.

“Anche per l’estate 2022 abbiamo definito un piano aggiuntivo rispetto alle azioni e i servizi garantiti quotidianamente, con l’obiettivo di contrastare gli effetti dell'aumento delle temperature e supportare le persone maggiormente vulnerabili - commenta l’assessora Francesca Bottalico -. Un piano complessivo che prevede azioni sociali, interventi in emergenza, sostegno socio-sanitario ma anche attività di prevenzione e monitoraggio, supporto psicologico ed educativo e momenti di incontro finalizzati a contrastare le solitudini e il senso di isolamento che si intensificano in particolare nei mesi estivi. Il piano coinvolge oltre 50 realtà pubbliche e private, tra cui Protezione civile, Asl, Federfarma, ordini professionali, Polizia locale e medici di base, ma anche la rete del privato sociale, della Caritas e del volontariato laico e cattolico, che ringrazio ancora una volta per la fiducia e la sinergia costruita in questi anni con l'assessorato al Welfare.

Negli ultimi mesi, sempre grazie alla collaborazione con la rete cittadina del Welfare, sono stati inaugurati diversi poli socio-sanitari di prossimità e attivate esperienze di telemedicina e robotica, oltre che ampliate le azioni di ascolto e sostegno in presenza e telefonico, anche attraverso il monitoraggio quotidiano effettuato dai Municipi.

Gli interventi previsti dal Piano operativo 2022 saranno attivo fino al prossimo 15 settembre.

Il Numero Verde da chiamare per i dettagli è 800 063538.

© Riproduzione riservata