Andria, moto travolge un cinghiale. Due feriti

Tragedia sfiorata ieri sera sulla Strada provinciale 234, che collega Corato con Castel del Monte. Una coppia a bordo di una moto ha violentemente impattato con un cinghiale che all'improvviso ha attraversato la strada, provocando la rovinosa caduta del centauro e del suo passeggero.

L'animale è morto sul colpo mentre i due motociclisti sono rimasti feriti ma in modo non grave. Sul posto il 118 di Andria, che ha trasportato i pazienti per i successivi accertamenti al Pronto soccorso del Bonomo, dove sono state escluse complicazioni. Dunque, solo tanto spavento e danni alla moto per la sfortunata coppia proveniente da Molfetta, dove i due motociclisti si apprestavano a fare ritorno dopo avere trascorso l'intero pomeriggio a Castel del Monte e dintorni.

