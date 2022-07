Trani si prepara al concerto dell'estate, il palco lo allestisce... il sindaco

Anche il sindaco Amedeo Bottaro mostra sui social di contribuire in persona all'allestimento del servizio d'ordine in vista dell'evento Battiti live, in programma domani alle 21 in piazza Quercia, a Trani, dove sono previste almeno 10.000 persone più molte altre radunate intorno ai due maxi schermi che organizzazione e comune hanno allestito per l'occasione.

Il primo cittadino ha personalmente trasportato le transenne insieme con Polizia locale e Protezione civile e, nel frattempo, si è raccomandato ai cittadini affinché lascino l'auto a casa ed escano esclusivamente a piedi.

Fra le ultime misure adottate, l'anticipo della Ztl al porto: varchi attivi e niente auto già dalle 8 del mattino di domani.

