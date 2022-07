Trani, ancora un tentativo di furto d'auto

Ennesimo tentativo di furto d'auto questa notte in via Tasselgardo. I malviventi hanno infranto il finestrino del passeggero di un crossover automatico, provando invano ad avviarlo per portarlo via. Qualcosa è però andato storto e hanno desistito dal proposito.

All'alba il proprietario, che è un residente della zona, ha preso atto dell'accaduto e ha momentaneamente parcheggiato il veicolo nei pressi di un'attività commerciale già aperta, in via Aldo Moro, nell'attesa di portarlo in officina.

La piaga dei furti e tentati furti d'auto e parti d'auto non si ferma e, anzi, un'occasione per i ladri potrebbe essere proprio il grande evento di domani a Trani, Battiti live, che farà concentrare in città un altissimo numero di vetture, non tutte le quali potrebbero essere adeguatamente custodite.

