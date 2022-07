Sistema Trani, chiesto il rinvio a giudizio del sostituto Procuratore della Repubblica Michele Ruggiero

Il pubblico ministero presso il Tribunale di Lecce, Roberta Licci, ha chiesto il rinvio a giudizio del sostituto procuratore della repubblica, Michele Ruggiero, per l’ipotesi del reato di falso commesso nell'ambito del procedimento Sistema Trani.

A denunciare il magistrato è stato l'ex vice sindaco, Giuseppe Di Marzio, che da Ruggiero fu indagato ed arrestato alla fine del 2014. Il Gup di Lecce, Giulia Proto, ha fissato l'udienza in camera di consiglio per il prossimo 15 settembre.

Nel suo esposto Di Marzio punta a dimostrare come il verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese durante le indagini preliminari dal consigliere comunale Beppe Corrado fosse difforme rispetto al contenuto effettivo dell'interrogatorio, emerso con il rilascio in udienza dei file audio contenenti le registrazioni di quelle Sit.

Si sarebbero così realizzate difformità ed omissioni che avrebbero determinato la decisione di Ruggiero di arrestare Di Marzio nell'assenza delle condizioni oggettive per farlo.

© Riproduzione riservata