I porti del Gargano piegati da nubifragi e mareggiate, imbarcazioni in balia delle onde

Confermati in pieno i bollettini di allerta meteo. Come previsto, anche sul Gargano si è puntualmente abbattuta a partire dalla notte scorsa un'ondata di maltempo che ha portato un drastico abbassamento delle temperature e venti fortissimi che stanno flagellando tutta la costa. Le raffiche, anche a 120 km orari, hanno causato non pochi problemi sulle strade e in mare. Il vento ha causato danni anche a strutture prefabbricate, capannoni, gazebo e tendoni letteralmente spazzati via.

Nel porto, nonostante i ripari realizzati, le onde hanno provocato l’affondamento di alcune barche dedite alla piccola pesca. La mareggiata, con cavalloni alti diversi metri, ha invaso le spiagge fino a l’altro giorno ancora frequentate. Danni ad alcuni stabilimenti balneari che si son visti portare via dalle onde ombrelloni e sdraio. Il fortissimo vento ha causato, inoltre, la caduta di alcuni pali delle linee telefoniche ed elettriche, per cui si registrano interruzioni di corrente e black-out telefonici. Tecnici sono al lavoro per riparare il tutto.

