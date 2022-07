Grave il giovane precipitato su una scogliera a Trani. S'indaga per aggressione

Sono stazionarie le condizioni del 33enne di Andria precipitato l'altra notte su una scogliera del lungomare di Trani e ricoverato in Rianimazione ad Andria in gravi condizioni. I parametri vitali sono stabili e stazionari, ma il paziente resta sedato, la prognosi riservata e i medici si sono dati complessivamente 72 ore prima di scioglierla.

Nel frattempo è ufficiale l'apertura di un fascicolo da parte della Procura della Repubblica, mentre i carabinieri indagano e ascoltano colui o coloro che hanno chiamato il 118 per segnalare la caduta del giovane sulla scogliera: il solo fatto che qualcuno l'abbia notato fa ritenere che l'uomo non fosse solo al momento della caduta, anche se gli inquirenti per il momento escluderebbero l'ipotesi della rissa o aggressione.

© Riproduzione riservata