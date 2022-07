Si partirà probabilmente da fine settembre, si corre per far ripartire lo scalo foggiano del Gino Lisa fermo ormai da anni. La compagnia Lumiwings che si è aggiudicata l'appalto sul suo sito ha già annunciato che a breve saranno resi noti gli orari dei suoi aerei per le tratte verso Catania, Milano, Torino e Verona. Ad oggi non è ancora possibile prenotare, ma a giorni potrebbero essere attivati gli slot e definire la programmazione

