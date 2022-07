Una cisterna adibita a serra per la droga, arrestato il titolare di un'azienda di Andria

Ad Andria, in un’azienda agricola ubicata in contrada Tafuri, i carabinieri hanno scoperto una serra (ricavata in una cisterna in pietra interrata e servita da impianti di irrigazione e ventilazione elettrici) in cui erano coltivate oltre 400 piante di marijuana di altezza compresa tra un metro ed un metro e mezzo, per un peso complessivo di circa 250 chilogrammi. Rinvenuti, altresì, 80 grammi della stessa sostanza stupefacente, già essiccata, oltre ad alcune radio ricetrasmittenti e mezzi agricoli, in relazione ai quali sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza.

Il titolare dell’azienda agricola, un 34enne incensurato, è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura di Trani, associato presso la locale casa circondariale, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

© Riproduzione riservata