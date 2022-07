Trani, precipita sulla scogliera. 33enne ricoverato in gravi condizioni ad Andria

Indagano i carabinieri del comando provinciale di Trani in merito all'episodio che ha visto questa notte un 33enne precipitare sulla scogliera in una zona del lungomare Cristoforo Colombo compresa fra Scoglio di Frisio Grotta azzurra.

Il giovane versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione di Andria: ha riportato gravi traumi facciali, lesioni vertebrali e toraciche ed una frattura al ginocchio. Allo stato i sanitari sono impegnati soprattutto nel drenaggio del paziente. La prognosi è riservata.

Le cause della caduta sono al vaglio degli inquirenti e della Procura della Repubblica, che è stata già informata dell'accaduto. Sono stati sentiti anche coloro che hanno chiamato il 118 per i soccorsi.

© Riproduzione riservata