Foggia, protocollo tra Università e Guardia di Finanza a tutela dei finanziamenti pubblici

Firmato il protocollo d’intesa tra Università di Foggia e Guardia di Finanza per il rafforzamento delle attività di prevenzione, controllo e tutela delle misure di finanziamento pubblico e di investimento ai fini dell’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

A siglare il documento il Rettore Unifg Pierpaolo Limone e il Colonello della GdF Andrea Di Cagno. Un accordo importante che sottolinea l’impegno dell’Unifg sul tema della legalità, in linea con la necessità di utilizzare i fondi di ogni progetto in maniera tracciata e corretta. Il dialogo tra Università e Guardia di Finanza risulta quindi ulteriore segnale di rete proattiva per la crescita del territorio.

© Riproduzione riservata