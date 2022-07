Bari: incastrato da mozzicone sigaretta, 29enne arrestato per furto

Incastrato da un mozzicone di sigaretta: un 29enne della provincia di Foggia è stato identificato come uno dei componenti della cosiddetta banda del buco in azione la notte fra il 12 e il 13 febbraio 2020 per consumare un furto in una gioielleria di Monopoli (Bari). Il 29enne è stato arrestato in esecuzione dell'ordinanza firmata dal gip del tribunale di Bari e condotto nel carcere di Foggia.

Stando all'accusa, l'indagato in quel periodo era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale e avrebbe quindi violato la prescrizione di non allontanarsi dal comune di residenza. Per entrare nella gioielleria la banda realizzò un foro nel muro di un'abitazione confinante.

© Riproduzione riservata