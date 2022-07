Sanità: in Puglia nuovo record di accessi nei pronto soccorso: 3.223 pazienti in 24 ore

In Puglia martedì e' stato registrato un nuovo picco di accessi nei pronto soccorso, 3.223 pazienti in sole 24 ore secondo il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Non era mai stata toccato questo numero di pazienti assistiti, a giugno il massimo di accessi era stato di 3.078. Dei 3.223 pazienti visitati, solamente il 6,55% ha riguardato presunti sospetti Covid. I pronto soccorso in Puglia sono in difficolta' per via del personale ridotto all'osso, tra ferie da smaltire e carenza cronica di medici. Tanto che la Regione e' stata costretta a intervenire con una circolare che autorizza i direttori generali a impiegare nei turni anche tutti i medici ospedalieri degli altri reparti.

