Covid Puglia, aumentano i contagi: +76,7% in una settimana

In Puglia, nella settimana compresa tra il 29 giugno e il 5 luglio scorsi, è stato registrato un peggioramento dell'andamento epidemiologico con un aumento di nuovi positivi del 76,7% rispetto ai sette giorni precedenti. Il numero di contagiati per ogni 100mila abitanti è salito a 1.652 unità. È quanto rende noto la fondazione Gimbe evidenziando che restano sopra la media nazionale sia l'occupazione dei posti letto in area medica Covid della regione (pari al 13,9%) sia in terapia intensiva (4,4%).

© Riproduzione riservata