Criminalità a Foggia, martedì seduta del consiglio regionale con la ministra Lamorgese

Una seduta straordinaria del Consiglio regionale per affrontare l'emergenza criminalità in provincia di Foggia. Martedì prossimo, 12 luglio alle 11,00 nell’Aula consiliare, l'assemblea si riunirà alla presenza della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. All' ordine del giorno un solo punto: “Sviluppo della Capitanata”.

Il Consiglio straordinario era stato richiesto da tempo da diversi esponenti politici foggiani, in seguito alla preoccupante escalation di episodi criminali (dalle estorsioni agli omicidi) che devastano la provincia da anni.

