Ancora arresti per droga sul Gargano: sequestro di cocaina e hashish

Arresti a San Nicandro Garganico, nel foggiano, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Severo hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto di nazionalità albanese per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, il soggetto teneva ben celati all’interno della propria abitazione ben 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il soggetto veniva così bloccato e successivamente posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Sempre nella stessa cittadina i militari al termine dell’attività di indagine, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un giovane cittadino rumeno. In particolari, i militari sottoponevano a perquisizione domiciliare il domicilio dell’uomo, il quale era già sottoposta agli arresti domiciliari, riuscendo a rinvenire ben 15 grammi di cocaina e la somma contante di euro 190.

Il soggetto, infine, veniva tradotto presso Casa Circondariale di San Severo. Inoltre si è dato esecuzione ad un ordine di esecuzione pena detentiva nei confronti di un 35 enne cittadino sannicandrese, il quale si era reso responsabile di traffico di sostanze stupefacenti. Il soggetto, infine, veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata