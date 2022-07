Pugni e calci alla compagna nel Foggiano, poi cerca di gettarla giù dal balcone

Ad Apricena, nel foggiano, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino per il reato di lesioni personali aggravate. In particolare, il soggetto, al culmine di un’accesa discussione con la propria compagna, decideva di aggredirla sferrandole un violento colpo allo stomaco, dopodiché le metteva le mani al collo minacciandola di gettarla giù dal balcone. L’intervento dei militari evitava, così, conseguenze peggiori. L’arrestato veniva, infine, tradotto agli arresti domiciliari presso un’abitazione ovviamente diversa da quella luogo del reato.

Sempre ad Apricena, poi, i Carabinieri della locale Stazione, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 19 enne di Manfredonia che, già sottoposto agli arresti domiciliari in Comunità, si era reso più volte responsabile del reato di evasione. Il soggetto è stato così tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia-Ufficio di Sorveglianza.

© Riproduzione riservata