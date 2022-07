Incendi, è emergenza nel Salento. Bruciato uliveto di 50 ettari

Un incendio ha interessato nelle scorse ore, a Scorrano (Lecce), in località Caserio Silva, un uliveto di circa 50 ettari, in cui la maggior parte degli alberi era danneggiata dalla Xylella. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco di Maglie (Lecce). E' stato necessario interrompere la viabilità sulla strada provinciale 243 Scorrano - Supersano, ma il collegamento tra i centri è stato comunque garantito attraverso la viabilità secondaria. Non si registrano feriti, né danni alle abitazioni. Numerosi sono i roghi che, nel Salento, interessano uliveti colpiti anche dalla Xylella. Ogni giorno, vigili del fuoco, Protezione civile e Arif sono impegnati in numerosi interventi non solo negli uliveti ma anche in terreni incolti dove abbondano le sterpaglie. In alcuni casi, come accaduto negli scorsi giorni sulle statali 101 Gallipoli - Lecce e 274 Gallipoli - Santa Maria al Bagno, il fuoco è arrivato a ridosso delle carreggiate, determinando il blocco del traffico.

