"Devi pagare", incendiata l'auto di un imprenditore di Lecce

Attentato ai danni di un imprenditore balneare in provincia di Lecce. Ignoti hanno dato alle fiamme la sua auto e hanno lasciato un biglietto contenente la scritta "devi pagare". La vittima è il titolare del lido Kalu di Spiaggiabella, a pochi chilometri da Lecce. La scorsa notte ignoti hanno dato alle fiamme la sua Ford ranger. Scattato l'allarme sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia ma la vettura è andata completamente distrutta. Constatata la presenza di liquido infiammabile sul posto, verificando la natura dolosa del gesto. Ipotesi confermata dal rinvenimento, poco distante, del biglietto. La vittima è stata ascoltata dagli agenti ma non ha fornito dichiarazioni e indicazioni utili. La scientifica ha effettuato i rilievi del caso. Si indaga per capire se si tratti dell'azione della criminalità organizzata rivolta all'imprenditoria balneare o se si tratti piuttosto di un gesto personale e mirato, mosso da altre ragioni.

