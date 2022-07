Carcere di Taranto, detenuto aggredisce e ferisce due ispettori con un punteruolo

Questa mattina, nel carcere di Taranto, un detenuto ristretto nel reparto di osservazione psichiatrica ha aggredito con inaudita violenza due ispettori di Polizia penitenziaria. Lo riferisce Pasquale Montesano, segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Osapp.

Il soggetto in questione è ben conosciuto in tutte le strutture pugliesi e i suoi atti appaiono di volta in volta sempre più violenti. Nell'occasione, il detenuto si era procurato un punteruolo rudimentale con il quale ha ferito uno dei due poliziotti prima di essere bloccato da altri colleghi che hanno evitato ben più pesanti conseguenze ai danni principalmente dei due agenti inizialmente aggrediti e poi sottoposti a cure sanitarie d'urgenza, che hanno escluso complicazioni.

«Quanto accaduto oggi e per l'ennesima volta nel carcere di Taranto - denuncia Montesano è da ritenersi di estrema gravità, a conferma di un clima sempre più insostenibile cui i vertici dell'amministrazione penitenziaria non riescono a trovare le giuste contromisure. A pagarne le conseguenze è la Polizia penitenziaria, che lavora ogni giorno fra crescenti sacrifici».

