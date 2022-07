Trani, festa danzante stoppata dalla polizia. Troppe persone sulla palafitta

Sono arrivate alcune pattuglie della polizia a spegnere sul nascere la festa danzante che si sarebbe dovuta tenere ieri sera, in un locale sulla penisola di Colonna. Alla base dell'intervento, la presenza di oltre 300 ragazzini su una palafitta che, probabilmente, avrebbe potuto tollerare un carico minore di persone.

Allo stato non si hanno notizie di provvedimenti delle autorità competenti, mentre le famiglie dei ragazzi si starebbero organizzando per una class action finalizzata alla restituzione della somma versata per una festa che non si è mai tenuta.

Uno scenario simile si era già verificato lo scorso 21 giugno, per una serata di benvenuto all'estate cui fa riferimento la foto a corredo.

