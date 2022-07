Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per identificare gli autori della rapina messa a segno oggi nell'ufficio postale di Calimera (Lecce). Ad agire due persone, con i volti coperti da caschi integrali di colore nero e armate di pistola. Secondo quanto emerso, subito dopo il colpo i due sono scappati in sella a una potente moto. È ancora da quantificare il bottino.

© Riproduzione riservata