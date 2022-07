Foggia, nonostante l'arrivo dei Carabinieri continuava a picchiare il padre anziano: arrestato

A Serracapriola, nel foggiano, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 40 enne di San Severo per il reato di maltrattamenti in famiglia. In particolare, i militari sono riusciti a bloccare il soggetto mentre lo stesso colpiva a calci e pugni l’anziano padre così scongiurando conseguenze peggiori al malcapitato anziano. Il soggetto, infine, è stato accompagnato presso Casa Circondariale di Foggia.

Sempre a Serracapriola i Carabinieri della locale Stazione, unitamente a militari dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, hanno individuato una coltivazione di cannabis dalle importanti dimensioni: ben 501 le piante rinvenute per un peso complessivo di 140 kg, sequestrato a carico di ignoti e che sul mercato avrebbe potuto generare introito pari a circa 150 mila euro.

